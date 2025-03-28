28.03.2025, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-2-1-2
35
Скопец
23
Лях
4
Ращеня
5
Мартынов
5
Осипов
7
Свирепа
33
Сотников
68
Жульпа
27
Пилецкий
77
Каргбо
11
Прудников
4-3-1-2
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
3
Тихомиров
25
Макаренко
22
Булмага
11
Кобеев
8
Гуз
29
Пацко
10
Хващинский
9
Шестюк
7
Свирепа
8
Ануфриев
8
Ануфриев
7
Свирепа
27
Пилецкий
19
Гиберо
19
Гиберо
27
Пилецкий
11
Прудников
29
Шарль
29
Шарль
11
Прудников
29
Пацко
31
Залеский
31
Залеский
29
Пацко
9
Шестюк
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Шестюк
Остались в запасе
БАТЭ
Ислочь
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Иван Мигаль
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
88
Никита Кнышев
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
88
Никита Кнышев
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча БАТЭ - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Ислочи», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Ислочь»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»