Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Ислочи», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Ислочь»