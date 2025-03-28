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  • БАТЭ – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

БАТЭ – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

28 марта 2025, 18:50
БАТЭ
28.03.2025, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ислочь
6' В. Хващинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
8
Александр Гуз
ОП
29
Никита Пацко
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
12
Максим Телеш
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
77
Юрий Кравченко
ЦП
88
Никита Кнышев
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Скопец
23
Лях
4
Ращеня
5
Мартынов
5
Осипов
7
Свирепа
33
Сотников
68
Жульпа
27
Пилецкий
77
Каргбо
11
Прудников
4-3-1-2
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
3
Тихомиров
25
Макаренко
22
Булмага
11
Кобеев
8
Гуз
29
Пацко
10
Хващинский
9
Шестюк
7
Свирепа
8
Ануфриев
8
Ануфриев
7
Свирепа
27
Пилецкий
19
Гиберо
19
Гиберо
27
Пилецкий
11
Прудников
29
Шарль
29
Шарль
11
Прудников
29
Пацко
31
Залеский
31
Залеский
29
Пацко
9
Шестюк
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Шестюк
Остались в запасе
БАТЭ
Ислочь
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Иван Мигаль
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
88
Никита Кнышев
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
88
Никита Кнышев
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча БАТЭ - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Ислочи», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь»«Ислочь»

БАТЭ – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь БАТЭ
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