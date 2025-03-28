Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ингулец» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

«Ингулец» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

28 марта 2025, 12:50
Ингулец
28.03.2025, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
4-4-2
12
Паламарчук
4
44
Жовтенко
17
2
26
Лосенко
20
Волохатый
11
Пятов
10
99
27
Пушкарёв
3-3-1-2-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
29
Кучеров
14
Харатин
7
Степанюк
27
Куция
11
Дахновский
77
Шарай
89
Гайдучик
11
Пятов
88
88
11
Пятов
10
59
59
10
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
29
Кучеров
8
Кльоц
8
Кльоц
29
Кучеров
7
Степанюк
27
27
7
Степанюк
77
Шарай
2
Смиян
2
Смиян
77
Шарай
Остались в запасе
Ингулец
Верес
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ингулец - Верес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Вереса», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец»«Верес»

«Ингулец» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Ингулец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
3
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+