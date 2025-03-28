Составы команд
Ингулец
Ингулец
4-4-2
12
Паламарчук
4
44
Жовтенко
17
2
26
Лосенко
20
Волохатый
11
Пятов
10
99
27
Пушкарёв
3-3-1-2-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
29
Кучеров
14
Харатин
7
Степанюк
27
Куция
11
Дахновский
77
Шарай
89
Гайдучик
11
Пятов
88
88
11
Пятов
10
59
59
10
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
29
Кучеров
8
Кльоц
8
Кльоц
29
Кучеров
7
Степанюк
27
27
7
Степанюк
77
Шарай
2
Смиян
2
Смиян
77
Шарай
Остались в запасе
Ингулец
Верес
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ингулец - Верес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Вереса», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»