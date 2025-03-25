Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азербайджан – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Азербайджан – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

25 марта 2025, 19:35
Азербайджан
25.03.2025, вторник, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Беларусь
59' П. Забелин 78' Н. Демченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
21
Мерт Челик
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
11
Khayal Aliyev
ЦП
15
Shahin Shahniyarov
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
3
Павел Забелин
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
9
Макс Эбонг
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Азербайджан
12
Айдын Байрамов
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
11
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Беларусь
1
Максим Белов
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
17
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
13
Максим Касараб
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
22
Артем Концевой
ЛВ
4
Валерий Бочеров
ОП
8
Никита Демченко
АП
24
Кирилл Зинович
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
7
Артем Шуманский
ЦФ
3-2-1-4
23
Джафаров
21
Челик
4
Мустафазаде
21
Алиев
11
15
11
Кекчу
7
Байрамов
19
Ахундзаде
10
Эмрели
24
3-3-2-2
21
Лапоухов
6
Политевич
4
Гаврилович
2
Печенин
19
Ковалев
3
Забелин
14
Яблонский
10
Громыко
9
Эбонг
23
Мельниченко
17
Лисакович
24
20
Иббрахимли
20
Иббрахимли
24
15
7
Диниев
7
Диниев
15
19
Ковалев
17
Прищепа
17
Прищепа
19
Ковалев
2
Печенин
22
Пигас
22
Пигас
2
Печенин
6
Политевич
4
Бочеров
4
Бочеров
6
Политевич
14
Яблонский
8
Демченко
8
Демченко
14
Яблонский
10
Громыко
17
Седько
17
Седько
10
Громыко
23
Мельниченко
11
Барковский
11
Барковский
23
Мельниченко
Остались в запасе
Азербайджан
Беларусь
12
Айдын Байрамов
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
11
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Максим Белов
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
13
Максим Касараб
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
24
Кирилл Зинович
АП
22
Артем Концевой
ЛВ
7
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
12
Айдын Байрамов
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
11
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
13
Максим Касараб
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
24
Кирилл Зинович
АП
22
Артем Концевой
ЛВ
7
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Азербайджан - Беларусь
1
1
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
11
Нарушения
10
16
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
6
13
Блокированные удары
5
11

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Замбии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Замбия

Азербайджан – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Беларусь Азербайджан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
4
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+