25.03.2025, вторник, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Составы команд
Азербайджан
Азербайджан
3-2-1-4
23
Джафаров
21
Челик
4
Мустафазаде
21
Алиев
11
15
11
Кекчу
7
Байрамов
19
Ахундзаде
10
Эмрели
24
3-3-2-2
21
Лапоухов
6
Политевич
4
Гаврилович
2
Печенин
19
Ковалев
3
Забелин
14
Яблонский
10
Громыко
9
Эбонг
23
Мельниченко
17
Лисакович
24
20
Иббрахимли
20
Иббрахимли
24
15
7
Диниев
7
Диниев
15
19
Ковалев
17
Прищепа
17
Прищепа
19
Ковалев
2
Печенин
22
Пигас
22
Пигас
2
Печенин
6
Политевич
4
Бочеров
4
Бочеров
6
Политевич
14
Яблонский
8
Демченко
8
Демченко
14
Яблонский
10
Громыко
17
Седько
17
Седько
10
Громыко
23
Мельниченко
11
Барковский
11
Барковский
23
Мельниченко
Остались в запасе
Азербайджан
Беларусь
12
Айдын Байрамов
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
11
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Максим Белов
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
13
Максим Касараб
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
24
Кирилл Зинович
АП
22
Артем Концевой
ЛВ
7
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
12
Айдын Байрамов
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
11
Agadadas Salyanskiy
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
13
Максим Касараб
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
24
Кирилл Зинович
АП
22
Артем Концевой
ЛВ
7
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Азербайджан - Беларусь
1
1
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
11
Нарушения
10
16
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
6
13
Блокированные удары
5
11
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Замбии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Замбия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»