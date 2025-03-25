25.03.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Иран
Иран
4-1-3-2
1
Бейранванд
13
Канаани
4
Хализаде
5
Мохаммади
2
Ардани
6
Эзатолахи
10
Гайеди
14
Годдос
7
Джаханбакш
20
Азмун
9
Тареми
3-2-2-2-1
1
Юсупов
2
Хусанов
5
Ашурматов
15
Эшмуродов
3
Алижонов
4
Сайфиев
7
Шукуров
9
Хамробеков
22
Файзуллаев
20
Эркинов
14
Шомуродов
5
Мохаммади
21
Нурафкан
21
Нурафкан
5
Мохаммади
6
Эзатолахи
17
Карими
17
Карими
6
Эзатолахи
7
Джаханбакш
11
Голизаде
11
Голизаде
7
Джаханбакш
2
Ардани
17
Юсефи
17
Юсефи
2
Ардани
9
Хамробеков
17
Буриев
17
Буриев
9
Хамробеков
7
Шукуров
6
Мозговой
6
Мозговой
7
Шукуров
20
Эркинов
10
Жиянов
10
Жиянов
20
Эркинов
Остались в запасе
Иран
Узбекистан
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
13
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
21
D. Komilov
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Алипур
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
13
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
21
D. Komilov
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Тимур Кападзе
Статистика матча Иран - Узбекистан
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
462
295
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча Иран против Узбекистана, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иран – Узбекистан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»