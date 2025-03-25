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  • Иран – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Иран – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

25 марта 2025, 17:50
Иран
25.03.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 8 тур
2 : 2
Завершен
Узбекистан
52' М. Тареми 83' М. Тареми
16' Х. Эркинов 53' А. Файзуллаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Алиреза Джаханбакш
(К) ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
7
Отабек Шукуров
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
(К) ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Голизаде
ПВ
17
Ария Юсефи
ПВ
11
Али Алипур
ЦФ
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
13
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
21
D. Komilov
ЦЗ
17
Абдурауф Буриев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
4-1-3-2
1
Бейранванд
13
Канаани
4
Хализаде
5
Мохаммади
2
Ардани
6
Эзатолахи
10
Гайеди
14
Годдос
7
Джаханбакш
20
Азмун
9
Тареми
3-2-2-2-1
1
Юсупов
2
Хусанов
5
Ашурматов
15
Эшмуродов
3
Алижонов
4
Сайфиев
7
Шукуров
9
Хамробеков
22
Файзуллаев
20
Эркинов
14
Шомуродов
5
Мохаммади
21
Нурафкан
21
Нурафкан
5
Мохаммади
6
Эзатолахи
17
Карими
17
Карими
6
Эзатолахи
7
Джаханбакш
11
Голизаде
11
Голизаде
7
Джаханбакш
2
Ардани
17
Юсефи
17
Юсефи
2
Ардани
9
Хамробеков
17
Буриев
17
Буриев
9
Хамробеков
7
Шукуров
6
Мозговой
6
Мозговой
7
Шукуров
20
Эркинов
10
Жиянов
10
Жиянов
20
Эркинов
Остались в запасе
Иран
Узбекистан
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
13
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
21
D. Komilov
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Алипур
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
13
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
21
D. Komilov
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Тимур Кападзе
Статистика матча Иран - Узбекистан
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
462
295
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча Иран против Узбекистана, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иран – Узбекистан

Иран – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Узбекистан Иран
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