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  • Молдавия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Молдавия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

22 марта 2025, 18:50
Молдова
22.03.2025, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
0 : 5
Первый матч – 1 : 11
Завершен
Норвегия
5' Ю. Рюэрсон 23' Э. Холанд 38' Т. Осгор 43' А. Серлот 69' А. Доннум
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
22
Вадим Раца
(К) ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
9
Йон Николаеску
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
19
Тело Осгор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
17
Дан Пушкаш
ЛВ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
20
Сергей Платика
ЦФ
10
Штефан Бодиштяну
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Арон Доннум
ПВ
23
Эрик Ботхейм
ЦФ
3-2-1-1-2
12
Челядник
14
Крачун
4
Бабогло
15
Мудрак
2
Рябчук
22
Раца
11
Каймаков
7
Моцпан
17
Постолачи
9
Николаеску
4-1-3-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
3
Айер
4
Эстигард
5
Вольфе
8
Берге
10
Эдегор
19
Осгор
21
Шельдеруп
7
Серлот
9
Холанд
22
Раца
5
Посмак
5
Посмак
22
Раца
21
Ревенко
13
Кожокару
13
Кожокару
21
Ревенко
7
Моцпан
11
Стина
11
Стина
7
Моцпан
9
Николаеску
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
9
Николаеску
11
Каймаков
11
Бойчук
11
Бойчук
11
Каймаков
4
Эстигард
17
Хеггем
17
Хеггем
4
Эстигард
19
Осгор
6
Берг
6
Берг
19
Осгор
21
Шельдеруп
10
Хеуге
10
Хеуге
21
Шельдеруп
7
Серлот
19
Доннум
19
Доннум
7
Серлот
9
Холанд
23
Ботхейм
23
Ботхейм
9
Холанд
Остались в запасе
Молдова
Норвегия
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Теодор Лунгу
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Теодор Лунгу
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
20
Сергей Платика
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Молдова - Норвегия
1
1
Всего ударов по воротам
10
24
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
266
623
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
4
18
Удары из-за пределов штрафной
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча Молдавия против Норвегии, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Норвегия

Молдавия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Норвегия Молдова
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