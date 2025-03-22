Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча Молдавия против Норвегии, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Норвегия