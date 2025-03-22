22.03.2025, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Молдова
Молдова
3-2-1-1-2
12
Челядник
14
Крачун
4
Бабогло
15
Мудрак
2
Рябчук
22
Раца
11
Каймаков
7
Моцпан
17
Постолачи
9
Николаеску
4-1-3-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
3
Айер
4
Эстигард
5
Вольфе
8
Берге
10
Эдегор
19
Осгор
21
Шельдеруп
7
Серлот
9
Холанд
22
Раца
5
Посмак
5
Посмак
22
Раца
21
Ревенко
13
Кожокару
13
Кожокару
21
Ревенко
7
Моцпан
11
Стина
11
Стина
7
Моцпан
9
Николаеску
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
9
Николаеску
11
Каймаков
11
Бойчук
11
Бойчук
11
Каймаков
4
Эстигард
17
Хеггем
17
Хеггем
4
Эстигард
19
Осгор
6
Берг
6
Берг
19
Осгор
21
Шельдеруп
10
Хеуге
10
Хеуге
21
Шельдеруп
7
Серлот
19
Доннум
19
Доннум
7
Серлот
9
Холанд
23
Ботхейм
23
Ботхейм
9
Холанд
Остались в запасе
Молдова
Норвегия
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Теодор Лунгу
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Теодор Лунгу
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
20
Сергей Платика
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Молдова - Норвегия
1
1
Всего ударов по воротам
10
24
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
266
623
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
4
18
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча Молдавия против Норвегии, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Норвегия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»