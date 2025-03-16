Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Осасуна» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Осасуна» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 19:20
Осасуна
16.03.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
45' А. Будимир (П)
55' Р. Террац 71' Р. Террац
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
21
Крисантус Уче
ОП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
22
Бойомо
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
19
Ибаньес
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
4-2-2-1-1
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
15
Альдрете
15
Рико
11
Террац
21
Уче
6
Милья
8
Арамбарри
11
да Коста
7
Хуанми
19
Ибаньес
10
Орос
10
Орос
19
Ибаньес
3
Крус
23
Бретонес
23
Бретонес
3
Крус
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
7
Монкайола
11
Арнайц
11
Арнайц
7
Монкайола
7
Хуанми
24
Бернат
24
Бернат
7
Хуанми
15
Альдрете
25
Беррокаль
25
Беррокаль
15
Альдрете
11
Террац
12
Ньом
12
Ньом
11
Террац
2
Джене
2
Иглесиас
2
Иглесиас
2
Джене
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Осасуна - Хетафе
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
19
15
Офсайды
2
2
Количество передач
452
286
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Хетафе», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Хетафе»

«Осасуна» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Осасуна
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+