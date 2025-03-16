16.03.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
22
Бойомо
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
19
Ибаньес
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
4-2-2-1-1
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
15
Альдрете
15
Рико
11
Террац
21
Уче
6
Милья
8
Арамбарри
11
да Коста
7
Хуанми
19
Ибаньес
10
Орос
10
Орос
19
Ибаньес
3
Крус
23
Бретонес
23
Бретонес
3
Крус
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
7
Монкайола
11
Арнайц
11
Арнайц
7
Монкайола
7
Хуанми
24
Бернат
24
Бернат
7
Хуанми
15
Альдрете
25
Беррокаль
25
Беррокаль
15
Альдрете
11
Террац
12
Ньом
12
Ньом
11
Террац
2
Джене
2
Иглесиас
2
Иглесиас
2
Джене
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Осасуна - Хетафе
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
19
15
Офсайды
2
2
Количество передач
452
286
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Хетафе», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»