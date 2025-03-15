15.03.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-2-2-1
1
Грейф
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
15
Кумбула
33
Крал
20
Ромеро
8
Экспозито
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Фернандес
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
6
Санчес
6
Санчес
10
Дардер
29
Асано
17
Фернандес
17
Фернандес
29
Асано
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
8
Экспозито
20
Калеро
20
Калеро
8
Экспозито
4
Гонсалес
18
Агуадо
18
Агуадо
4
Гонсалес
15
Кумбула
11
Милья
11
Милья
15
Кумбула
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
9
Фернандес
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Фернандес
Остались в запасе
Мальорка
Эспаньол
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
32
Хосе Анхель Лопес
ПЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
32
Хосе Анхель Лопес
ПЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Мальорка - Эспаньол
2
Всего ударов по воротам
20
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
438
272
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Эспаньола», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»