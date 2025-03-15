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  • «Мальорка» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Мальорка» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 17:05
Мальорка
15.03.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
65' Т. Асано 90+7' В. Мурики (П)
53' В. Мурики (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
32
Хосе Анхель Лопес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Грейф
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
15
Кумбула
33
Крал
20
Ромеро
8
Экспозито
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Фернандес
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
6
Санчес
6
Санчес
10
Дардер
29
Асано
17
Фернандес
17
Фернандес
29
Асано
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
8
Экспозито
20
Калеро
20
Калеро
8
Экспозито
4
Гонсалес
18
Агуадо
18
Агуадо
4
Гонсалес
15
Кумбула
11
Милья
11
Милья
15
Кумбула
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
9
Фернандес
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Фернандес
Остались в запасе
Мальорка
Эспаньол
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
32
Хосе Анхель Лопес
ПЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
32
Хосе Анхель Лопес
ПЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Мальорка - Эспаньол
2
Всего ударов по воротам
20
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
438
272
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Эспаньола», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Эспаньол»

«Мальорка» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Мальорка
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