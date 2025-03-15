Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Удинезе» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Удинезе» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 15:50
Удинезе
15.03.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Верона
72' О. Дуда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
24
Яка Бийол
(К) ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
27
Павел Давидович
(К) ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
4-2-2-2
40
Окойе
33
Земура
24
Бийол
28
Соле
31
Кристенсен
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
22
Пайеро
4
Санчес
20
Лукка
4-1-2-3
96
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
87
Гиларди
6
Брадарич
19
Ниасс
38
Чачуа
11
Дуда
9
Сарр
25
Москера
10
Суслов
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
31
Кристенсен
4
Санчес
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
4
Санчес
4
Ловрич
20
Пафунди
20
Пафунди
4
Ловрич
22
Пайеро
17
17
22
Пайеро
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
10
Суслов
19
Фараони
19
Фараони
10
Суслов
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
Остались в запасе
Удинезе
Верона
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Удинезе - Верона
5
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
21
16
Офсайды
3
3
Количество передач
524
290
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Вероны», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе»«Верона»

«Удинезе» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Удинезе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
1
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+