15.03.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
Верона
4-2-2-2
40
Окойе
33
Земура
24
Бийол
28
Соле
31
Кристенсен
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
22
Пайеро
4
Санчес
20
Лукка
4-1-2-3
96
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
87
Гиларди
6
Брадарич
19
Ниасс
38
Чачуа
11
Дуда
9
Сарр
25
Москера
10
Суслов
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
31
Кристенсен
4
Санчес
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
4
Санчес
4
Ловрич
20
Пафунди
20
Пафунди
4
Ловрич
22
Пайеро
17
17
22
Пайеро
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
10
Суслов
19
Фараони
19
Фараони
10
Суслов
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
Остались в запасе
Удинезе
Верона
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Удинезе - Верона
5
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
21
16
Офсайды
3
3
Количество передач
524
290
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Вероны», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»