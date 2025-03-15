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  • «Монца» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Монца» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 15:50
Монца
15.03.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Парма
60' А. Иццо
84' А. Бонни
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
(К) ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
47
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
4-3-1-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
19
Биринделли
4
Иццо
33
Д'Амброзио
18
Дзероли
42
Бьянко
8
Кастровилли
13
Перейра
47
Мота
17
Кейта
4-1-2-1-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Валенти
15
Леони
14
Валери
16
Кейта
80
Бернабе
24
Эстевес
27
Ман
11
Альмквист
32
Пеллегрино
8
Кастровилли
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
8
Кастровилли
42
Бьянко
10
Гальярдини
10
Гальярдини
42
Бьянко
19
Биринделли
26
Чиурриа
26
Чиурриа
19
Биринделли
18
Дзероли
10
Капрари
10
Капрари
18
Дзероли
15
Леони
40
Балог
40
Балог
15
Леони
24
Эстевес
23
Эрнани
23
Эрнани
24
Эстевес
80
Бернабе
11
Ондрейка
11
Ондрейка
80
Бернабе
27
Ман
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
27
Ман
11
Альмквист
14
Бонни
14
Бонни
11
Альмквист
Остались в запасе
Монца
Парма
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Монца - Парма
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
16
Офсайды
2
0
Количество передач
391
505
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Пармы», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»«Парма»

«Монца» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Монца
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