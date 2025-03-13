13.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-3-2-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Хевен
17
Доргу
5
Каземиро
2
Далот
17
Гарначо
8
Фернандеш
19
Хойлунд
11
Зиркзее
4-1-3-2
1
Ремиро
6
Элустондо
19
Субельдия
21
Агер
3
Муньос
36
Субименди
14
Кубо
15
Марин
10
Оярсабаль
23
Бекер
10
Мендес
5
Каземиро
15
Колльер
15
Колльер
5
Каземиро
11
Зиркзее
24
Эриксен
24
Эриксен
11
Зиркзее
6
Элустондо
14
Траоре
14
Траоре
6
Элустондо
19
Субельдия
2
Арамбуру
2
Арамбуру
19
Субельдия
15
Марин
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
15
Марин
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
14
Кубо
9
Оскарссон
9
Оскарссон
14
Кубо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
1
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
63
James Scanlon
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
63
James Scanlon
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
2
1
7
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
6
4
Нарушения
6
13
Офсайды
1
2
Количество передач
477
322
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
4
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Реал Сосьедад», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»