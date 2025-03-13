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«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 21:50
Манчестер Юнайтед
13.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
16' Б. Фернандеш (П) 50' Б. Фернандеш (П) 87' Б. Фернандеш 90+1' Д. Далот
10' М. Оярсабаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Манчестер Юнайтед
1
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
63
James Scanlon
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
38
Джек Флетчер
АП
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-3-2-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Хевен
17
Доргу
5
Каземиро
2
Далот
17
Гарначо
8
Фернандеш
19
Хойлунд
11
Зиркзее
4-1-3-2
1
Ремиро
6
Элустондо
19
Субельдия
21
Агер
3
Муньос
36
Субименди
14
Кубо
15
Марин
10
Оярсабаль
23
Бекер
10
Мендес
5
Каземиро
15
Колльер
15
Колльер
5
Каземиро
11
Зиркзее
24
Эриксен
24
Эриксен
11
Зиркзее
6
Элустондо
14
Траоре
14
Траоре
6
Элустондо
19
Субельдия
2
Арамбуру
2
Арамбуру
19
Субельдия
15
Марин
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
15
Марин
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
14
Кубо
9
Оскарссон
9
Оскарссон
14
Кубо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
1
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
63
James Scanlon
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
63
James Scanlon
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
2
1
7
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
6
4
Нарушения
6
13
Офсайды
1
2
Количество передач
477
322
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
4
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Реал Сосьедад», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»

«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед
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