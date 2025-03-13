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  • «Лацио» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

«Лацио» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 19:35
Лацио
13.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Виктория
77' А. Романьоли
52' П. Шулц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
99
Амар Мемич
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Виктория
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
4-3-2-1
49
Проведель
17
Тавареш
4
Патрик
26
Романьоли
77
Марушич
6
Гендузи
15
Весино
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
3-2-3-2
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
15
Маркович
23
Калвах
6
Черв
99
Мемич
10
Шулц
20
Каду
17
Дуросинми
11
Выдра
4
Патрик
34
Хила
34
Хила
4
Патрик
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
9
Педро
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
9
Педро
11
Кастелланос
22
Диа
22
Диа
11
Кастелланос
20
Каду
14
Доски
14
Доски
20
Каду
99
Мемич
10
Копиц
10
Копиц
99
Мемич
11
Выдра
12
Сойка
12
Сойка
11
Выдра
23
Калвах
20
20
23
Калвах
Остались в запасе
Лацио
Виктория
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Лацио - Виктория
2
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
4
Нарушения
12
13
Офсайды
2
2
Количество передач
426
385
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Виктории», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Виктория»

«Лацио» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Виктория Лацио
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