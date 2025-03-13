13.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-3-2-1
49
Проведель
17
Тавареш
4
Патрик
26
Романьоли
77
Марушич
6
Гендузи
15
Весино
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
3-2-3-2
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
15
Маркович
23
Калвах
6
Черв
99
Мемич
10
Шулц
20
Каду
17
Дуросинми
11
Выдра
4
Патрик
34
Хила
34
Хила
4
Патрик
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
9
Педро
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
9
Педро
11
Кастелланос
22
Диа
22
Диа
11
Кастелланос
20
Каду
14
Доски
14
Доски
20
Каду
99
Мемич
10
Копиц
10
Копиц
99
Мемич
11
Выдра
12
Сойка
12
Сойка
11
Выдра
23
Калвах
20
20
23
Калвах
Остались в запасе
Лацио
Виктория
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Лацио - Виктория
2
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
4
Нарушения
12
13
Офсайды
2
2
Количество передач
426
385
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Виктории», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Виктория»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»