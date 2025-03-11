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  • «Динамо» К – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

«Динамо» К – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

11 марта 2025, 15:20
Динамо К
11.03.2025, вторник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Заря
5' В. Ванат 72' М. Пономаренко
2' Ф. Будковский 9' Джордан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
23
Z. Trontelj
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо К
31
Artem Syomka
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
16
Kyrylo Andrushko
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
4-1-2-2-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
45
Брагару
19
Ванат
4-1-1-1-3
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
4
Эскинья
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
29
Белоцерковец
28
Будковский
22
Мичин
23
20
Караваев
44
Дубинчак
44
Дубинчак
20
Караваев
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Ярмоленко
45
Брагару
11
Пономаренко
11
Пономаренко
45
Брагару
17
Вантух
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
17
Вантух
10
Жуниньо
97
Кораблин
97
Кораблин
10
Жуниньо
Остались в запасе
Динамо К
Заря
31
Artem Syomka
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Дмитрий Мацапура
ВР
16
Kyrylo Andrushko
ЦЗ
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
31
Artem Syomka
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
16
Kyrylo Andrushko
ЦЗ
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Динамо К - Заря
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Зари», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Заря»

«Динамо» К – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Динамо К
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