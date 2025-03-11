11.03.2025, вторник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
45
Брагару
19
Ванат
4-1-1-1-3
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
4
Эскинья
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
29
Белоцерковец
28
Будковский
22
Мичин
23
20
Караваев
44
Дубинчак
44
Дубинчак
20
Караваев
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Ярмоленко
45
Брагару
11
Пономаренко
11
Пономаренко
45
Брагару
17
Вантух
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
17
Вантух
10
Жуниньо
97
Кораблин
97
Кораблин
10
Жуниньо
Остались в запасе
Динамо К
Заря
31
Artem Syomka
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Дмитрий Мацапура
ВР
16
Kyrylo Andrushko
ЦЗ
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
31
Artem Syomka
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
16
Kyrylo Andrushko
ЦЗ
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Динамо К - Заря
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Зари», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Заря»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»