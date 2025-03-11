Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Оболони», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь»