11.03.2025, вторник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-4-1-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
5
Калюжный
19
Шепелев
31
Шабанов
15
Мишнев
55
Альвина
9
Филиппов
77
Кара
3-4-2-1
1
Федоривский
2
Карась
37
Дубко
5
Курко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
95
Стасюк
97
Ильин
25
Груша
9
Устименко
77
Кара
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
77
Кара
5
Калюжный
27
Ващенко
27
Ващенко
5
Калюжный
19
Шепелев
21
Беляев
21
Беляев
19
Шепелев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Близниченко
24
Прокопенко
24
Прокопенко
Близниченко
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
7
Близниченко
7
Близниченко
2
Карась
11
Грисьо
11
Грисьо
2
Карась
Остались в запасе
Александрия
Оболонь
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Александрия - Оболонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Оболони», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»