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  • «Александрия» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

«Александрия» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

11 марта 2025, 12:50
Александрия
11.03.2025, вторник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Оболонь
13' А. Филиппов 16' Ж. Альвина 44' А. Филиппов 90' Т. Ндика Матам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
25
Виталий Груша
АП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
3-4-1-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
5
Калюжный
19
Шепелев
31
Шабанов
15
Мишнев
55
Альвина
9
Филиппов
77
Кара
3-4-2-1
1
Федоривский
2
Карась
37
Дубко
5
Курко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
95
Стасюк
97
Ильин
25
Груша
9
Устименко
77
Кара
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
77
Кара
5
Калюжный
27
Ващенко
27
Ващенко
5
Калюжный
19
Шепелев
21
Беляев
21
Беляев
19
Шепелев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Близниченко
24
Прокопенко
24
Прокопенко
Близниченко
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
7
Близниченко
7
Близниченко
2
Карась
11
Грисьо
11
Грисьо
2
Карась
Остались в запасе
Александрия
Оболонь
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Александрия - Оболонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Оболони», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь»

«Александрия» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Александрия
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