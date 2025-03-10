10.03.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-3-1-2
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
29
Лаццари
15
Весино
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
17
Чауна
22
Диа
3-3-2-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
11
Исаксен
4
Патрик
4
Патрик
11
Исаксен
15
Весино
21
Белахьян
21
Белахьян
15
Весино
17
Чауна
14
Нослин
14
Нослин
17
Чауна
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
4
Ловрич
33
Земура
33
Земура
4
Ловрич
11
Камара
29
Атта
29
Атта
11
Камара
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
10
Товен
9
Дэвис
9
Дэвис
10
Товен
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Лацио - Удинезе
2
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
9
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
441
451
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Удинезе», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»