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  • «Лацио» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

«Лацио» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

10 марта 2025, 21:35
Лацио
10.03.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
32' А. Романьоли
22' Ф. Товен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-3-1-2
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
29
Лаццари
15
Весино
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
17
Чауна
22
Диа
3-3-2-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
11
Исаксен
4
Патрик
4
Патрик
11
Исаксен
15
Весино
21
Белахьян
21
Белахьян
15
Весино
17
Чауна
14
Нослин
14
Нослин
17
Чауна
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
4
Ловрич
33
Земура
33
Земура
4
Ловрич
11
Камара
29
Атта
29
Атта
11
Камара
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
10
Товен
9
Дэвис
9
Дэвис
10
Товен
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Лацио - Удинезе
2
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
9
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
441
451
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Удинезе», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Удинезе»

«Лацио» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Лацио
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