09.03.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-3-2-1
1
Симон
18
Бойро
5
Альварес
4
Паредес
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Прадос
28
Каналес
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
3-4-1-1-1
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
22
Мохика
10
Дардер
29
Асано
19
Мурики
4
Паредес
14
Нуньес
14
Нуньес
4
Паредес
18
Бойро
15
Леке
15
Леке
18
Бойро
7
Беренгер
46
Гомес
46
Гомес
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
28
Каналес
21
Саннади
21
Саннади
28
Каналес
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
29
Асано
6
Санчес
6
Санчес
29
Асано
8
Маскарель
14
Родригес
14
Родригес
8
Маскарель
19
Мурики
9
Ларин
9
Ларин
19
Мурики
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетик - Мальорка
1
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
6
13
Офсайды
1
2
Количество передач
431
346
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Мальорки», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»