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  • «Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 19:20
Атлетик
09.03.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
58' Н. Уильямс
56' А. Раильо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
(К) ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
28
Пейо Каналес
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
46
Унаи Гомес
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-3-2-1
1
Симон
18
Бойро
5
Альварес
4
Паредес
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Прадос
28
Каналес
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
3-4-1-1-1
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
22
Мохика
10
Дардер
29
Асано
19
Мурики
4
Паредес
14
Нуньес
14
Нуньес
4
Паредес
18
Бойро
15
Леке
15
Леке
18
Бойро
7
Беренгер
46
Гомес
46
Гомес
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
28
Каналес
21
Саннади
21
Саннади
28
Каналес
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
29
Асано
6
Санчес
6
Санчес
29
Асано
8
Маскарель
14
Родригес
14
Родригес
8
Маскарель
19
Мурики
9
Ларин
9
Ларин
19
Мурики
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетик - Мальорка
1
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
6
13
Офсайды
1
2
Количество передач
431
346
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Мальорки», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Мальорка»

«Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Атлетик
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