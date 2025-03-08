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  • «КАМАЗ» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«КАМАЗ» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 15:50
КАМАЗ
08.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Чайка
30' Р. Апеков 68' Д. Моторин 78' М. Султонов
86' В. Руденко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
13
Валерий Почивалин
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
77
Владислав Лазарев
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
27
Ренат Голыбин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
97
Матвей Тороп
ЦФ
3-2-3-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
13
Почивалин
19
Тананеев
2
Хубаев
10
Жигулев
11
Апеков
10
Защепкин
53
Дерюгин
59
Моторин
10
Караев
3-1-1-3-2
95
Ходанович
4
Ибрагимов
45
Кармаев
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
13
Янов
77
Лазарев
11
Николаев
7
Хохлачев
77
Библик
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
11
Апеков
33
Фартуна
33
Фартуна
11
Апеков
Лаук
27
Голыбин
27
Голыбин
Лаук
59
Моторин
10
Лаук
10
Лаук
59
Моторин
10
Караев
28
Султонов
28
Султонов
10
Караев
32
Пивоваров
99
Евдокимов
99
Евдокимов
32
Пивоваров
77
Библик
80
Арбузов
80
Арбузов
77
Библик
13
Янов
19
Руденко
19
Руденко
13
Янов
Остались в запасе
КАМАЗ
Чайка
1
Дмитрий Герасимов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Михаил Штепа
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Чайка
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Чайки», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Чайка»

«КАМАЗ» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Чайка КАМАЗ
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