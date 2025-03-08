08.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 23 тур
Россия. Первая лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-2-3-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
13
Почивалин
19
Тананеев
2
Хубаев
10
Жигулев
11
Апеков
10
Защепкин
53
Дерюгин
59
Моторин
10
Караев
3-1-1-3-2
95
Ходанович
4
Ибрагимов
45
Кармаев
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
13
Янов
77
Лазарев
11
Николаев
7
Хохлачев
77
Библик
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
11
Апеков
33
Фартуна
33
Фартуна
11
Апеков
Лаук
27
Голыбин
27
Голыбин
Лаук
59
Моторин
10
Лаук
10
Лаук
59
Моторин
10
Караев
28
Султонов
28
Султонов
10
Караев
32
Пивоваров
99
Евдокимов
99
Евдокимов
32
Пивоваров
77
Библик
80
Арбузов
80
Арбузов
77
Библик
13
Янов
19
Руденко
19
Руденко
13
Янов
Остались в запасе
КАМАЗ
Чайка
1
Дмитрий Герасимов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Михаил Штепа
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Чайка
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Чайки», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Чайка»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»