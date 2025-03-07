07.03.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Украина. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
6
Попара
8
Яцык
29
Белоцерковец
9
Вокрри
23
22
Мичин
11
Горбач
3-2-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
97
Ильин
25
Груша
7
Близниченко
9
Устименко
22
Мичин
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
22
Мичин
11
Горбач
7
Маткевич
7
Маткевич
11
Горбач
29
Белоцерковец
21
Супряга
21
Супряга
29
Белоцерковец
7
Близниченко
24
Прокопенко
24
Прокопенко
7
Близниченко
44
Витенчук
5
Курко
5
Курко
44
Витенчук
Остались в запасе
Заря
Оболонь
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
23
Александр Рыбка
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Заря - Оболонь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Оболони», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»