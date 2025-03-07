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  • «Колос» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

«Колос» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

7 марта 2025, 15:20
Колос
07.03.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Александрия
42' В. Шепелев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
70
Roman Kuzyk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
3-1-4-2
31
Пахолюк
3
Козик
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
75
Третьяков
99
Ррапай
20
Гагнидзе
9
Боливар
7
Алефиренко
3-4-1-2
1
Ермаков
22
Скорко
44
Кампуш
24
Мартынюк
5
Калюжный
15
Мишнев
19
Шепелев
31
Шабанов
55
Альвина
9
Филиппов
77
Кара
99
Ррапай
22
Ковталюк
22
Ковталюк
99
Ррапай
22
Скорко
23
Копина
23
Копина
22
Скорко
19
Шепелев
27
Ващенко
27
Ващенко
19
Шепелев
15
Мишнев
59
Козак
59
Козак
15
Мишнев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Колос
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
70
Roman Kuzyk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
70
Roman Kuzyk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Колос - Александрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Александрии», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Александрия»

«Колос» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Колос
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