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  • «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 19:35
Реал Сосьедад
06.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
70' М. Оярсабаль (П)
57' Д. Зиркзее
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
10
Аркайц Мариескуррена
ЦФ
Манчестер Юнайтед
45
Дермот Ми
ВР
1
Элих Харрисон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
21
Агер
19
Субельдия
6
Элустондо
8
Турриэнтес
24
Сучич
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Кубо
10
Мендес
3-3-2-2
24
Онана
2
Далот
15
Йоро
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Каземиро
17
Доргу
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
11
Зиркзее
6
Элустондо
2
Арамбуру
2
Арамбуру
6
Элустондо
24
Сучич
8
Оласагасти
8
Оласагасти
24
Сучич
8
Турриэнтес
15
Марин
15
Марин
8
Турриэнтес
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
7
Барренечеа
9
Оскарссон
9
Оскарссон
7
Барренечеа
15
Йоро
3
Линделеф
3
Линделеф
15
Йоро
11
Зиркзее
15
Колльер
15
Колльер
11
Зиркзее
17
Гарначо
24
Эриксен
24
Эриксен
17
Гарначо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
45
Дермот Ми
ВР
1
Элих Харрисон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЦФ
Остались в запасе
45
Дермот Ми
ВР
1
Элих Харрисон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
13
Офсайды
2
2
Количество передач
447
370
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Манчестер Юнайтед», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Манчестер Юнайтед»

«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад
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