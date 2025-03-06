06.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
21
Агер
19
Субельдия
6
Элустондо
8
Турриэнтес
24
Сучич
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Кубо
10
Мендес
3-3-2-2
24
Онана
2
Далот
15
Йоро
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Каземиро
17
Доргу
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
11
Зиркзее
6
Элустондо
2
Арамбуру
2
Арамбуру
6
Элустондо
24
Сучич
8
Оласагасти
8
Оласагасти
24
Сучич
8
Турриэнтес
15
Марин
15
Марин
8
Турриэнтес
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
7
Барренечеа
9
Оскарссон
9
Оскарссон
7
Барренечеа
15
Йоро
3
Линделеф
3
Линделеф
15
Йоро
11
Зиркзее
15
Колльер
15
Колльер
11
Зиркзее
17
Гарначо
24
Эриксен
24
Эриксен
17
Гарначо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
45
Дермот Ми
ВР
1
Элих Харрисон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЦФ
Остались в запасе
45
Дермот Ми
ВР
1
Элих Харрисон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
13
Офсайды
2
2
Количество передач
447
370
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Манчестер Юнайтед», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»