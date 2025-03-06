Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Кривбасса», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Кривбасс»

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «PARI».

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