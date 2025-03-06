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  • «Шахтер» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Шахтер» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 17:50
Шахтер
06.03.2025, четверг, 19:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
67' А. Бондаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
23
Хрвое Илич
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
8
Крыськив
29
Назарина
11
Кевин
10
Судаков
9
Швед
7
Эгиналдо
4-3-3
30
Клищук
23
Дибанго
3
Романчук
6
Конате
17
Кузик
77
Понедельник
23
Илич
7
Микитишин
77
Мендоза
7
Соса
10
Хомченовский
5
Бондарь
19
Бондаренко
19
Бондаренко
5
Бондарь
9
Швед
9
Элиас
9
Элиас
9
Швед
11
Кевин
2
Траоре
2
Траоре
11
Кевин
23
Илич
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
23
Илич
7
Микитишин
14
Лунев
14
Лунев
7
Микитишин
Остались в запасе
Шахтер
Кривбасс
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Шахтер - Кривбасс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Кривбасса», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Кривбасс»

«Шахтер» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025​​​​​​​

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Шахтер
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