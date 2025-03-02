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  • «Осасуна» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Осасуна» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 21:50
Осасуна
02.03.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 3
Завершен
Валенсия
26' А. Орос 39' А. Орос 45' А. Будимир (П)
14' Д. Лопес 32' У. Садик 87' У. Садик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Эррера
22
Бойомо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
23
Бретонес
17
Будимир
4-1-1-2-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
14
Гайя
5
Барренечеа
8
Гуэрра
11
Риоха
24
Хайме
6
Садик
16
Лопес
23
Бретонес
3
Крус
3
Крус
23
Бретонес
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
15
Сарагоса
16
Гомес
16
Гомес
15
Сарагоса
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
8
Гуэрра
8
Алмейда
8
Алмейда
8
Гуэрра
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
16
Лопес
7
Каньос
7
Каньос
16
Лопес
14
Гайя
21
Перес
21
Перес
14
Гайя
24
Хайме
17
Мир
17
Мир
24
Хайме
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Осасуна - Валенсия
2
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
7
Офсайды
4
4
Количество передач
452
445
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
6
7
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Валенсии», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Валенсия»

«Осасуна» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Осасуна
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