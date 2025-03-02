02.03.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
3-1-2-3-1
1
Эррера
22
Бойомо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
23
Бретонес
17
Будимир
4-1-1-2-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
14
Гайя
5
Барренечеа
8
Гуэрра
11
Риоха
24
Хайме
6
Садик
16
Лопес
23
Бретонес
3
Крус
3
Крус
23
Бретонес
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
15
Сарагоса
16
Гомес
16
Гомес
15
Сарагоса
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
8
Гуэрра
8
Алмейда
8
Алмейда
8
Гуэрра
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
16
Лопес
7
Каньос
7
Каньос
16
Лопес
14
Гайя
21
Перес
21
Перес
14
Гайя
24
Хайме
17
Мир
17
Мир
24
Хайме
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Осасуна - Валенсия
2
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
7
Офсайды
4
4
Количество передач
452
445
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
6
7
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Валенсии», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»