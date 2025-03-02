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  • «Верес» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Верес» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 18:50
Верес
02.03.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Колос
5' И. Красники (АГ) 90+8' И. Харатин (П)
30' Н. Гагнидзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Верес
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
2
Максим Смиян
АП
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
80
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3-2-2-2-1
23
5
Шевченко
3
Вовченко
33
Гончаренко
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
27
77
Шарай
11
Дахновский
89
Гайдучик
3-1-3-3
31
Пахолюк
3
Козик
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
99
Ррапай
20
Гагнидзе
75
Третьяков
22
Ковталюк
2
Влэдою
7
Алефиренко
11
Дахновский
17
Протасевич
17
Протасевич
11
Дахновский
89
Гайдучик
7
Степанюк
7
Степанюк
89
Гайдучик
27
8
Кльоц
8
Кльоц
27
77
Шарай
2
Смиян
2
Смиян
77
Шарай
22
Ковталюк
9
Боливар
9
Боливар
22
Ковталюк
Остались в запасе
Верес
Колос
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
80
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
80
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Верес - Колос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Колоса», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Колос»

«Верес» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Верес
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