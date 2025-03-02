02.03.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
3-2-2-2-1
23
5
Шевченко
3
Вовченко
33
Гончаренко
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
27
77
Шарай
11
Дахновский
89
Гайдучик
3-1-3-3
31
Пахолюк
3
Козик
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
99
Ррапай
20
Гагнидзе
75
Третьяков
22
Ковталюк
2
Влэдою
7
Алефиренко
11
Дахновский
17
Протасевич
17
Протасевич
11
Дахновский
89
Гайдучик
7
Степанюк
7
Степанюк
89
Гайдучик
27
8
Кльоц
8
Кльоц
27
77
Шарай
2
Смиян
2
Смиян
77
Шарай
22
Ковталюк
9
Боливар
9
Боливар
22
Ковталюк
Остались в запасе
Верес
Колос
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
80
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
80
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Верес - Колос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Колоса», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»