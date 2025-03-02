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  • «Мальорка» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Мальорка» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 19:20
Мальорка
02.03.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
9' Т. Асано
68' Кике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Дани Родригес
АП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Алавес
1
Антонио Сивера
(К) ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Грейф
3
Латорре
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
8
Маскарель
10
Дардер
23
Наварро
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
4-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
15
Моуриньо
3
Санчес
8
Бланко
19
Хордан
10
Аленья
7
Висенте
77
Мартин
19
Кике
29
Асано
11
Кошта
11
Кошта
29
Асано
23
Наварро
8
Морланес
8
Морланес
23
Наварро
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
8
Маскарель
9
Ларин
9
Ларин
8
Маскарель
3
Санчес
24
Диарра
24
Диарра
3
Санчес
7
Висенте
24
Гарсес
24
Гарсес
7
Висенте
19
Хордан
6
Гевара
6
Гевара
19
Хордан
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
Остались в запасе
Мальорка
Алавес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Мальорка - Алавес
2
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
20
14
Офсайды
0
1
Количество передач
320
404
Сейвы
6
3
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.3
1.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Алавеса», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Алавес»

«Мальорка» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Мальорка
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