02.03.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-2-2-1
1
Грейф
3
Латорре
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
8
Маскарель
10
Дардер
23
Наварро
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
4-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
15
Моуриньо
3
Санчес
8
Бланко
19
Хордан
10
Аленья
7
Висенте
77
Мартин
19
Кике
29
Асано
11
Кошта
11
Кошта
29
Асано
23
Наварро
8
Морланес
8
Морланес
23
Наварро
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
8
Маскарель
9
Ларин
9
Ларин
8
Маскарель
3
Санчес
24
Диарра
24
Диарра
3
Санчес
7
Висенте
24
Гарсес
24
Гарсес
7
Висенте
19
Хордан
6
Гевара
6
Гевара
19
Хордан
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
Остались в запасе
Мальорка
Алавес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Мальорка - Алавес
2
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
20
14
Офсайды
0
1
Количество передач
320
404
Сейвы
6
3
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.3
1.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Алавеса», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»