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  • «Астана» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Астана» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 14:50
Астана
02.03.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Кайрат
40' М. Томасов
67' Д. Сатпаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
55
Валерий Громыко
АП
93
Элдер Сантана
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
80
Арман Кенесов
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
33
Юг Станоев
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
4-2-3-1
74
Сейсен
55
Аманович
3
Калайца
5
Казуколовас
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
4-1-2-3
16
Заруцкий
15
Арад
4
Касабулат
28
Сорокин
14
Мартынович
18
Глейзер
77
Зария
55
Громыко
11
Пауло
3
Мата
93
Сантана
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
7
Грипши
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
15
Арад
29
Багдат
29
Багдат
15
Арад
93
Сантана
12
Сатпаев
12
Сатпаев
93
Сантана
77
Зария
81
Бекболат
81
Бекболат
77
Зария
4
Касабулат
33
Станоев
33
Станоев
4
Касабулат
11
Пауло
7
Жоржинью
7
Жоржинью
11
Пауло
Остались в запасе
Астана
Кайрат
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Астана - Кайрат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Кайрата», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана»«Кайрат»

«Астана» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Астана
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