02.03.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-3-1
74
Сейсен
55
Аманович
3
Калайца
5
Казуколовас
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
4-1-2-3
16
Заруцкий
15
Арад
4
Касабулат
28
Сорокин
14
Мартынович
18
Глейзер
77
Зария
55
Громыко
11
Пауло
3
Мата
93
Сантана
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
7
Грипши
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
15
Арад
29
Багдат
29
Багдат
15
Арад
93
Сантана
12
Сатпаев
12
Сатпаев
93
Сантана
77
Зария
81
Бекболат
81
Бекболат
77
Зария
4
Касабулат
33
Станоев
33
Станоев
4
Касабулат
11
Пауло
7
Жоржинью
7
Жоржинью
11
Пауло
Остались в запасе
Астана
Кайрат
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Астана - Кайрат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Кайрата», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»