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  • «Ингулец» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Ингулец» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 12:50
Ингулец
02.03.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
14' О. Пушкарёв
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
20
Роман Волохатый
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
23
Хрвое Илич
АП
8
Маттео Аморосо
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
11
Александр Пятов
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Кривбасс
43
Ihor Omelchenko
ВР
43
Ihor Omelchenko
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
85
Алексей Пличко
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
3-2-2-3
12
Паламарчук
2
17
21
3
4
20
Волохатый
26
Лосенко
99
27
Пушкарёв
42
4-3-3
30
Маханьков
17
Кузик
3
Романчук
4
Виливальд
23
Дибанго
77
Понедельник
8
Аморосо
10
Хомченовский
7
Соса
7
Микитишин
23
Илич
4
44
Жовтенко
44
Жовтенко
4
26
Лосенко
11
Пятов
11
Пятов
26
Лосенко
99
10
10
99
27
Пушкарёв
59
59
27
Пушкарёв
7
Микитишин
20
Задерака
20
Задерака
7
Микитишин
Остались в запасе
Ингулец
Кривбасс
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
85
Алексей Пличко
ПВ
43
Ihor Omelchenko
ВР
43
Ihor Omelchenko
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Остались в запасе
85
Алексей Пличко
ПВ
43
Ihor Omelchenko
ВР
43
Ihor Omelchenko
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ингулец - Кривбасс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Кривбасса», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец»«Кривбасс»

«Ингулец» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Ингулец
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