Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Уфы», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Уфа»