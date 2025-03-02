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  • «Чайка» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Чайка» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 12:50
Чайка
02.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
52' С. Библик
90+5' Н. Мацхарашвили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
13
Данила Янов
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-1-1-3-2
95
Ходанович
32
Пивоваров
45
Кармаев
4
Ибрагимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Николаев
13
Янов
77
Лазарев
7
Хохлачев
77
Библик
3-2-3-2
1
Баклов
5
Кутин
45
Теняев
44
Корнюшин
15
Бочеров
79
Троянов
11
Гуренко
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
22
Черняк
10
Бамматгереев
7
Маляров
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
80
Арбузов
80
Арбузов
13
Янов
88
Агеян
62
Карпов
62
Карпов
88
Агеян
22
Черняк
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
22
Черняк
79
Троянов
8
Исаев
8
Исаев
79
Троянов
11
Гуренко
25
Ложкин
25
Ложкин
11
Гуренко
Остались в запасе
Чайка
Уфа
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Чайка - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Уфы», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Уфа»

«Чайка» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Уфа Чайка
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