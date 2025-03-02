02.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-1-1-3-2
95
Ходанович
32
Пивоваров
45
Кармаев
4
Ибрагимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Николаев
13
Янов
77
Лазарев
7
Хохлачев
77
Библик
3-2-3-2
1
Баклов
5
Кутин
45
Теняев
44
Корнюшин
15
Бочеров
79
Троянов
11
Гуренко
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
22
Черняк
10
Бамматгереев
7
Маляров
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
80
Арбузов
80
Арбузов
13
Янов
88
Агеян
62
Карпов
62
Карпов
88
Агеян
22
Черняк
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
22
Черняк
79
Троянов
8
Исаев
8
Исаев
79
Троянов
11
Гуренко
25
Ложкин
25
Ложкин
11
Гуренко
Остались в запасе
Чайка
Уфа
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Чайка - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Уфы», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»