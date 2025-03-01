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  • «Удинезе» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Удинезе» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 21:35
Удинезе
01.03.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Парма
38' Ф. Товен (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
(К) ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Удинезе
96
Marco Cassin
ВР
65
Marco Cassin
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
4-2-2-1-1
93
Паделли
11
Камара
28
Соле
24
Бийол
25
Эхизибуе
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
4-2-1-2-1
1
Сузуки
5
Валенти
40
Балог
15
Леони
14
Валери
16
Кейта
19
Сом
24
Эстевес
22
Кансельери
27
Ман
14
Бонни
25
Эхизибуе
31
Кристенсен
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
29
Атта
6
Саррага
6
Саррага
29
Атта
32
Эккеленкамп
70
Модешту
70
Модешту
32
Эккеленкамп
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
10
Товен
17
17
10
Товен
40
Балог
8
Левик
8
Левик
40
Балог
27
Ман
3
Камара
3
Камара
27
Ман
14
Валери
18
Эно
18
Эно
14
Валери
24
Эстевес
11
Альмквист
11
Альмквист
24
Эстевес
22
Кансельери
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
22
Кансельери
Остались в запасе
Удинезе
Парма
96
Marco Cassin
ВР
65
Marco Cassin
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
96
Marco Cassin
ВР
65
Marco Cassin
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Удинезе - Парма
1
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
15
7
Офсайды
3
1
Количество передач
391
540
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Пармы», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Парма»

«Удинезе» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Удинезе
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