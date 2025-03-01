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  • «Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 21:50
Атлетико
01.03.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
66' Х. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
28
Пейо Каналес
ЦП
21
Мароан Саннади
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
22
Галан
24
Ле Норман
2
Лангле
20
Молина
7
Де Пауль
8
Барриос
20
Симеоне
16
Лино
9
Серлот
7
Гризманн
4-2-3-1
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
10
Уильямс
9
Уильямс
8
Барриос
20
Хименес
20
Хименес
8
Барриос
20
Симеоне
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Симеоне
16
Лино
22
Галлахер
22
Галлахер
16
Лино
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
21
Саннади
21
Саннади
7
Беренгер
46
Гомес
11
Гурусета
11
Гурусета
46
Гомес
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Атлетик
2
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
8
Офсайды
4
0
Количество передач
486
479
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Атлетика», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Атлетик»

«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Атлетико
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