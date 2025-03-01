01.03.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-2-2
13
Облак
22
Галан
24
Ле Норман
2
Лангле
20
Молина
7
Де Пауль
8
Барриос
20
Симеоне
16
Лино
9
Серлот
7
Гризманн
4-2-3-1
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
10
Уильямс
9
Уильямс
8
Барриос
20
Хименес
20
Хименес
8
Барриос
20
Симеоне
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Симеоне
16
Лино
22
Галлахер
22
Галлахер
16
Лино
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
21
Саннади
21
Саннади
7
Беренгер
46
Гомес
11
Гурусета
11
Гурусета
46
Гомес
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Атлетик
2
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
8
Офсайды
4
0
Количество передач
486
479
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Атлетика», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»