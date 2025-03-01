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  • «Бешикташ» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Бешикташ» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 19:20
Бешикташ
01.03.2025, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
45' Ж. Мариу 90+7' С. Кылыксой (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
4
Димитриос Коловециос
(К) ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
6
Али Карими
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
35
Batuhan Özgan
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3-4-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
53
Топджу
22
Свенссон
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
23
Мариу
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
2-1-3-3-1
25
Баязит
4
Коловециос
33
Али Калдырым
3
Аттама
6
Карими
8
Йилмаз
10
Бурабиа
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
25
Саздаги
9
Назон
27
Рафа
5
Санук
5
Санук
27
Рафа
21
Окслэд-Чемберлен
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
23
Мариу
7
Мучи
7
Мучи
23
Мариу
9
Иммобиле
90
Кылыксой
90
Кылыксой
9
Иммобиле
33
Али Калдырым
23
Кароль
23
Кароль
33
Али Калдырым
10
Бурабиа
79
Ака
79
Ака
10
Бурабиа
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
9
Назон
13
Баокен
13
Баокен
9
Назон
6
Карими
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
6
Карими
Остались в запасе
Бешикташ
Кайсериспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
99
Keny Arroyo
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
23
Онурджан Пири
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
35
Batuhan Özgan
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
99
Keny Arroyo
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
35
Batuhan Özgan
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бешикташ - Кайсериспор
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
15
Офсайды
1
2
Количество передач
446
450
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Кайсериспора», 26-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Кайсериспор»

«Бешикташ» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Кайсериспор Бешикташ
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