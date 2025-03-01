01.03.2025, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 26 тур
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-4-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
53
Топджу
22
Свенссон
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
23
Мариу
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
2-1-3-3-1
25
Баязит
4
Коловециос
33
Али Калдырым
3
Аттама
6
Карими
8
Йилмаз
10
Бурабиа
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
25
Саздаги
9
Назон
27
Рафа
5
Санук
5
Санук
27
Рафа
21
Окслэд-Чемберлен
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
23
Мариу
7
Мучи
7
Мучи
23
Мариу
9
Иммобиле
90
Кылыксой
90
Кылыксой
9
Иммобиле
33
Али Калдырым
23
Кароль
23
Кароль
33
Али Калдырым
10
Бурабиа
79
Ака
79
Ака
10
Бурабиа
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
9
Назон
13
Баокен
13
Баокен
9
Назон
6
Карими
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
6
Карими
Остались в запасе
Бешикташ
Кайсериспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
99
Keny Arroyo
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
23
Онурджан Пири
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
35
Batuhan Özgan
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
99
Keny Arroyo
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
35
Batuhan Özgan
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бешикташ - Кайсериспор
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
15
Офсайды
1
2
Количество передач
446
450
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Кайсериспора», 26-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»