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  • «Шахтер» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Шахтер» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 17:50
Шахтер
01.03.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Александрия
78' Г. Судаков 90' Эгиналдо 90+3' Г. Судаков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
24
Виктор Цуканов
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
10
Георгий Судаков
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
29
Назарина
8
Крыськив
11
Кевин
19
Бондаренко
9
Швед
2
Траоре
3-4-1-2
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
15
Мишнев
5
Калюжный
19
Шепелев
31
Шабанов
55
Альвина
77
Кара
9
Филиппов
8
Крыськив
18
Грам
18
Грам
8
Крыськив
19
Бондаренко
10
Судаков
10
Судаков
19
Бондаренко
2
Траоре
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
2
Траоре
9
Швед
9
Элиас
9
Элиас
9
Швед
24
Мартынюк
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
24
Мартынюк
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
15
Мишнев
6
Ковалец
6
Ковалец
15
Мишнев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Шахтер - Александрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Александрии», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия»

«Шахтер» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Шахтер
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