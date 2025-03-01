Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Александрии», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия»