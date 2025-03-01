01.03.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
29
Назарина
8
Крыськив
11
Кевин
19
Бондаренко
9
Швед
2
Траоре
3-4-1-2
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
15
Мишнев
5
Калюжный
19
Шепелев
31
Шабанов
55
Альвина
77
Кара
9
Филиппов
8
Крыськив
18
Грам
18
Грам
8
Крыськив
19
Бондаренко
10
Судаков
10
Судаков
19
Бондаренко
2
Траоре
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
2
Траоре
9
Швед
9
Элиас
9
Элиас
9
Швед
24
Мартынюк
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
24
Мартынюк
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
15
Мишнев
6
Ковалец
6
Ковалец
15
Мишнев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Шахтер - Александрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Александрии», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»