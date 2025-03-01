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  • «Хайденхайм» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Хайденхайм» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 16:20
Хайденхайм
01.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия М
8' Р. Хак 18' Н. Н'Гуму 59' Р. Хак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
31
Сирлорд Конте
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия М
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
21
Адриан Бек
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
13
Shio Fukuda
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
3-2-1-3-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
4
Зирслебен
19
Ференбах
23
Траоре
20
Кербер
17
Хонзак
10
Ваннер
31
Конте
11
Зивзивадзе
4-1-1-2-2
42
Перейра Кардосо
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
11
Н'Гуму
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
10
Ваннер
13
Кретциг
13
Кретциг
10
Ваннер
31
Конте
21
Бек
21
Бек
31
Конте
20
Кербер
7
Сиенза
7
Сиенза
20
Кербер
19
Ференбах
30
Шиммер
30
Шиммер
19
Ференбах
11
Зивзивадзе
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
26
Ульрих
25
Нец
25
Нец
26
Ульрих
11
Н'Гуму
5
Фридрих
5
Фридрих
11
Н'Гуму
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
14
Плеа
7
Штегер
7
Штегер
14
Плеа
25
Хак
70
Чванчара
70
Чванчара
25
Хак
Остались в запасе
Хайденхайм
Боруссия М
1
Франк Феллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
Главный тренер
Франк Шмидт
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Хайденхайм - Боруссия М
2
3
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
15
Офсайды
2
1
Количество передач
380
493
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.74
2.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Боруссии» М, 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Боруссия» М

«Хайденхайм» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Хайденхайм
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