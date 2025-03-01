01.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
3-2-1-3-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
4
Зирслебен
19
Ференбах
23
Траоре
20
Кербер
17
Хонзак
10
Ваннер
31
Конте
11
Зивзивадзе
4-1-1-2-2
42
Перейра Кардосо
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
11
Н'Гуму
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
10
Ваннер
13
Кретциг
13
Кретциг
10
Ваннер
31
Конте
21
Бек
21
Бек
31
Конте
20
Кербер
7
Сиенза
7
Сиенза
20
Кербер
19
Ференбах
30
Шиммер
30
Шиммер
19
Ференбах
11
Зивзивадзе
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
26
Ульрих
25
Нец
25
Нец
26
Ульрих
11
Н'Гуму
5
Фридрих
5
Фридрих
11
Н'Гуму
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
14
Плеа
7
Штегер
7
Штегер
14
Плеа
25
Хак
70
Чванчара
70
Чванчара
25
Хак
Остались в запасе
Хайденхайм
Боруссия М
1
Франк Феллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
Главный тренер
Франк Шмидт
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Хайденхайм - Боруссия М
2
3
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
15
Офсайды
2
1
Количество передач
380
493
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.74
2.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Боруссии» М, 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Боруссия» М
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»