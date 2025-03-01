02.03.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ингулец
Ингулец
3-2-2-3
12
Паламарчук
2
17
21
3
4
20
Волохатый
26
Лосенко
99
27
Пушкарёв
42
4-3-3
30
Маханьков
17
Кузик
3
Романчук
4
Виливальд
23
Дибанго
77
Понедельник
8
Аморосо
10
Хомченовский
7
Соса
7
Микитишин
23
Илич
4
44
Жовтенко
44
Жовтенко
4
26
Лосенко
11
Пятов
11
Пятов
26
Лосенко
99
10
10
99
27
Пушкарёв
59
59
27
Пушкарёв
7
Микитишин
20
Задерака
20
Задерака
7
Микитишин
Остались в запасе
Ингулец
Кривбасс
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
85
Алексей Пличко
ПВ
43
Ihor Omelchenko
ВР
43
Ihor Omelchenko
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Остались в запасе
85
Алексей Пличко
ПВ
43
Ihor Omelchenko
ВР
43
Ihor Omelchenko
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ингулец - Кривбасс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Кривбасса», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»