26.02.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-3-2-2
24
Онана
15
Йоро
4
де Лигт
5
Магуайр
17
Доргу
5
Угарте
2
Далот
17
Гарначо
8
Фернандеш
19
Хойлунд
11
Зиркзее
4-1-1-3-1
1
Палмер
4
Туанзебе
24
Гривз
26
О'Ши
3
Дэвис
8
Каюсте
8
Морси
47
Кларк
20
Хатчинсон
11
Филоджин
19
Делап
15
Йоро
3
Линделеф
3
Линделеф
15
Йоро
17
Гарначо
3
Мазрауи
3
Мазрауи
17
Гарначо
19
Хойлунд
5
Каземиро
5
Каземиро
19
Хойлунд
11
Зиркзее
24
Эриксен
24
Эриксен
11
Зиркзее
4
Туанзебе
2
Джонсон
2
Джонсон
4
Туанзебе
8
Морси
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Морси
8
Каюсте
11
Шмодикс
11
Шмодикс
8
Каюсте
20
Хатчинсон
33
Бродхед
33
Бродхед
20
Хатчинсон
3
Дэвис
15
Херст
15
Херст
3
Дэвис
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ипсвич Таун
1
Элих Харрисон
ВР
48
Hubert Graczyk
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Элих Харрисон
ВР
48
Hubert Graczyk
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун
4
1
4
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
16
Офсайды
0
2
Количество передач
359
449
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ипсвич Таун», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич Таун»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»