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  • «Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля января 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля января 2025

26 февраля 2025, 21:20
Манчестер Юнайтед
26.02.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
22' С. Морси (АГ) 26' М. де Лигт 47' Г. Магуайр
4' Д. Филоджин 45+2' Д. Филоджин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ипсвич Таун
1
Алекс Палмер
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К) ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Манчестер Юнайтед
1
Элих Харрисон
ВР
48
Hubert Graczyk
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
3-3-2-2
24
Онана
15
Йоро
4
де Лигт
5
Магуайр
17
Доргу
5
Угарте
2
Далот
17
Гарначо
8
Фернандеш
19
Хойлунд
11
Зиркзее
4-1-1-3-1
1
Палмер
4
Туанзебе
24
Гривз
26
О'Ши
3
Дэвис
8
Каюсте
8
Морси
47
Кларк
20
Хатчинсон
11
Филоджин
19
Делап
15
Йоро
3
Линделеф
3
Линделеф
15
Йоро
17
Гарначо
3
Мазрауи
3
Мазрауи
17
Гарначо
19
Хойлунд
5
Каземиро
5
Каземиро
19
Хойлунд
11
Зиркзее
24
Эриксен
24
Эриксен
11
Зиркзее
4
Туанзебе
2
Джонсон
2
Джонсон
4
Туанзебе
8
Морси
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Морси
8
Каюсте
11
Шмодикс
11
Шмодикс
8
Каюсте
20
Хатчинсон
33
Бродхед
33
Бродхед
20
Хатчинсон
3
Дэвис
15
Херст
15
Херст
3
Дэвис
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ипсвич Таун
1
Элих Харрисон
ВР
48
Hubert Graczyk
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Элих Харрисон
ВР
48
Hubert Graczyk
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун
4
1
4
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
16
Офсайды
0
2
Количество передач
359
449
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ипсвич Таун», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич Таун»

«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Манчестер Юнайтед
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