23.02.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-2-1-2-2
16
Горжелен
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
6
Мванга
97
Балло-Туре
77
Него
8
Кехта
22
Сумаре
77
Касимир
7
Жужу
19
Хассан
4-2-3-1
1
Хауг
19
Сидибе
3
МакКензи
4
Крессуэлл
17
Суасо
23
Кассерес
4
Сьерро
80
Бабика
15
Доннум
7
Абухляль
9
Магри
97
Балло-Туре
28
Зуауи
28
Зуауи
97
Балло-Туре
19
Хассан
7
Туре
7
Туре
19
Хассан
8
Кехта
14
Диавара
14
Диавара
8
Кехта
7
Жужу
24
Айю
24
Айю
7
Жужу
77
Касимир
9
Хаусни
9
Хаусни
77
Касимир
19
Сидибе
6
Канвот
6
Канвот
19
Сидибе
17
Суасо
12
Каманци
12
Каманци
17
Суасо
4
Сьерро
8
Зайц
8
Зайц
4
Сьерро
80
Бабика
22
Мессали
22
Мессали
80
Бабика
7
Абухляль
11
Эджума
11
Эджума
7
Абухляль
Остались в запасе
Гавр
Тулуза
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
60
Mathys Niflore
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
Остались в запасе
60
Mathys Niflore
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Гавр - Тулуза
1
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
438
402
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
2.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Тулузы», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»