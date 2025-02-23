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  • «Гавр» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Гавр» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 18:05
Гавр
23.02.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 4
Завершен
Тулуза
51' И. Сумаре
9' З. Абухляль 56' В. Сьерро (П) 63' А. Доннум 78' Ф. Магри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
8
Яссин Кехта
ЦП
77
Жосуэ Касимир
(К) ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
80
Шави Бабика
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
27
Алуа Конфа
ОП
14
Махамаду Диавара
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Тулуза
60
Mathys Niflore
ВР
6
Джейди Канвот
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
22
Рафик Мессали
ПВ
11
Ноа Эджума
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Горжелен
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
6
Мванга
97
Балло-Туре
77
Него
8
Кехта
22
Сумаре
77
Касимир
7
Жужу
19
Хассан
4-2-3-1
1
Хауг
19
Сидибе
3
МакКензи
4
Крессуэлл
17
Суасо
23
Кассерес
4
Сьерро
80
Бабика
15
Доннум
7
Абухляль
9
Магри
97
Балло-Туре
28
Зуауи
28
Зуауи
97
Балло-Туре
19
Хассан
7
Туре
7
Туре
19
Хассан
8
Кехта
14
Диавара
14
Диавара
8
Кехта
7
Жужу
24
Айю
24
Айю
7
Жужу
77
Касимир
9
Хаусни
9
Хаусни
77
Касимир
19
Сидибе
6
Канвот
6
Канвот
19
Сидибе
17
Суасо
12
Каманци
12
Каманци
17
Суасо
4
Сьерро
8
Зайц
8
Зайц
4
Сьерро
80
Бабика
22
Мессали
22
Мессали
80
Бабика
7
Абухляль
11
Эджума
11
Эджума
7
Абухляль
Остались в запасе
Гавр
Тулуза
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
60
Mathys Niflore
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
Остались в запасе
60
Mathys Niflore
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Гавр - Тулуза
1
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
438
402
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
2.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Тулузы», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Тулуза»

«Гавр» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Гавр
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