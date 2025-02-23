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  • «Бавария» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Бавария» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 18:20
Бавария
23.02.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Айнтрахт
45+3' М. Олисе 61' Х. Ито 83' Д. Мусиала 90+2' С. Гнабри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
3
Тута
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
21
Ито
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
10
Сане
13
Мюллер
4-2-3-1
1
Трапп
5
Кристенсен
3
Теате
34
Коллинс
3
Тута
15
Ларссон
6
Хойлунд
7
Кнауфф
23
Бахоя
22
Экитике
42
Узун
21
Ито
19
Дэвис
19
Дэвис
21
Ито
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
17
Олисе
21
Коман
21
Коман
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
13
Мюллер
9
Кейн
9
Кейн
13
Мюллер
7
Кнауфф
11
Браун
11
Браун
7
Кнауфф
6
Хойлунд
6
Скири
6
Скири
6
Хойлунд
23
Бахоя
27
Гетце
27
Гетце
23
Бахоя
22
Экитике
44
Батшуайи
44
Батшуайи
22
Экитике
42
Узун
11
Ваи
11
Ваи
42
Узун
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
8
7
Офсайды
1
1
Количество передач
775
437
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
4.01
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Айнтрахта», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Айнтрахт»

«Бавария» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Бавария
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