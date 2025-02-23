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  • «РБ Лейпциг» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«РБ Лейпциг» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 16:20
РБ Лейпциг
23.02.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Хайденхайм
45+2' Л. Опенда 64' Б. Шешко (П)
6' М. Хонзак 13' М. Пьеринджер (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ПВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
36
Лука Янес
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
21
Адриан Бек
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
44
Кампль
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
3-2-2-2-1
22
Мюллер
23
Гимбер
6
Майнка
4
Зирслебен
23
Траоре
19
Ференбах
20
Кербер
3
Шеппнер
31
Конте
17
Хонзак
18
Пьеринджер
23
Люкеба
3
Битшиабу
3
Битшиабу
23
Люкеба
17
Баку
18
Неделькович
18
Неделькович
17
Баку
21
Баумгартнер
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Баумгартнер
20
Кербер
39
Келлер
39
Келлер
20
Кербер
31
Конте
2
Буш
2
Буш
31
Конте
3
Шеппнер
16
Нихуэс
16
Нихуэс
3
Шеппнер
4
Зирслебен
21
Бек
21
Бек
4
Зирслебен
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
18
Пьеринджер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хайденхайм
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
22
Витус Эйхер
ВР
36
Лука Янес
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
36
Лука Янес
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча РБ Лейпциг - Хайденхайм
3
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
15
Офсайды
2
0
Количество передач
555
190
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
60
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Хайденхайма», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Хайденхайм»

«РБ Лейпциг» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм РБ Лейпциг
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