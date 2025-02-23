23.02.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
44
Кампль
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
3-2-2-2-1
22
Мюллер
23
Гимбер
6
Майнка
4
Зирслебен
23
Траоре
19
Ференбах
20
Кербер
3
Шеппнер
31
Конте
17
Хонзак
18
Пьеринджер
23
Люкеба
3
Битшиабу
3
Битшиабу
23
Люкеба
17
Баку
18
Неделькович
18
Неделькович
17
Баку
21
Баумгартнер
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Баумгартнер
20
Кербер
39
Келлер
39
Келлер
20
Кербер
31
Конте
2
Буш
2
Буш
31
Конте
3
Шеппнер
16
Нихуэс
16
Нихуэс
3
Шеппнер
4
Зирслебен
21
Бек
21
Бек
4
Зирслебен
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
18
Пьеринджер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хайденхайм
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
22
Витус Эйхер
ВР
36
Лука Янес
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
36
Лука Янес
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча РБ Лейпциг - Хайденхайм
3
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
15
Офсайды
2
0
Количество передач
555
190
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
60
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Хайденхайма», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»