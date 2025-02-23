Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Заря», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Заря»