23.02.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-4-1-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
15
Мишнев
19
Шепелев
5
Калюжный
55
Альвина
77
Кара
9
Филиппов
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
6
Попара
14
29
Белоцерковец
28
Будковский
11
Горбач
22
Мичин
23
9
Филиппов
23
Копина
23
Копина
9
Филиппов
15
Мишнев
21
Беляев
21
Беляев
15
Мишнев
24
Мартынюк
8
Смирный
8
Смирный
24
Мартынюк
77
Кара
6
Ковалец
6
Ковалец
77
Кара
19
Шепелев
10
Кулаков
10
Кулаков
19
Шепелев
28
Будковский
21
Супряга
21
Супряга
28
Будковский
Остались в запасе
Александрия
Заря
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Александрия - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Заря», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Заря»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»