Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 15:20
Александрия
23.02.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Заря
45' А. Филиппов 47' А. Филиппов
43' Р. Вантух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
6
Деян Попара
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
23
Z. Trontelj
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Александрия
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
59
Артем Козак
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
3-4-1-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
15
Мишнев
19
Шепелев
5
Калюжный
55
Альвина
77
Кара
9
Филиппов
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
6
Попара
14
29
Белоцерковец
28
Будковский
11
Горбач
22
Мичин
23
9
Филиппов
23
Копина
23
Копина
9
Филиппов
15
Мишнев
21
Беляев
21
Беляев
15
Мишнев
24
Мартынюк
8
Смирный
8
Смирный
24
Мартынюк
77
Кара
6
Ковалец
6
Ковалец
77
Кара
19
Шепелев
10
Кулаков
10
Кулаков
19
Шепелев
28
Будковский
21
Супряга
21
Супряга
28
Будковский
Остались в запасе
Александрия
Заря
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Александрия - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Заря», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Заря»

«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Александрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+