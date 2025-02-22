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  • «Алавес» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Алавес» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 14:50
Алавес
22.02.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
86' Ф. Калеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
(К) ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
16
Пау Кабанес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
4-3-1-2
1
Сивера
24
Диарра
5
Абкар
15
Моуриньо
14
Теналья
8
Бланко
19
Хордан
10
Аленья
7
Висенте
19
Кике
11
Мартинес
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
15
Кумбула
33
Крал
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Фернандес
14
Теналья
3
Санчес
3
Санчес
14
Теналья
24
Диарра
18
Гуриди
18
Гуриди
24
Диарра
8
Бланко
6
Гевара
6
Гевара
8
Бланко
7
Висенте
16
Кабанес
16
Кабанес
7
Висенте
11
Мартинес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Мартинес
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
7
Пуадо
20
Калеро
20
Калеро
7
Пуадо
10
Лосано
11
Милья
11
Милья
10
Лосано
Милья
23
Рока
23
Рока
Милья
Остались в запасе
Алавес
Эспаньол
13
Адриан Родригес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Валид Чеддира
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Валид Чеддира
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Алавес - Эспаньол
2
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
17
Офсайды
3
0
Количество передач
473
298
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
69
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Эспаньола», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Эспаньол»

«Алавес» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Алавес
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