22.02.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-1-3-2
30
Маханьков
23
Дибанго
17
Кузик
3
Романчук
25
Бандейра
8
Шевченко
7
Микитишин
8
Аморосо
77
Понедельник
7
Соса
23
Илич
3-2-2-2-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
27
11
Дахновский
77
Шарай
89
Гайдучик
25
Бандейра
20
Задерака
20
Задерака
25
Бандейра
77
Шарай
8
Кльоц
8
Кльоц
77
Шарай
11
Дахновский
2
Смиян
2
Смиян
11
Дахновский
27
99
Кампос
99
Кампос
27
Остались в запасе
Кривбасс
Верес
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Кривбасс - Верес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Вереса», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»