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  • «Кривбасс» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Кривбасс» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 12:50
Кривбасс
22.02.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Верес
27' В. Шарай 40' Н. Гайдучик 72' И. Харатин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
8
Маттео Аморосо
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
21
Александр Каменский
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Верес
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
99
Луан Кампос
ПВ
4-1-3-2
30
Маханьков
23
Дибанго
17
Кузик
3
Романчук
25
Бандейра
8
Шевченко
7
Микитишин
8
Аморосо
77
Понедельник
7
Соса
23
Илич
3-2-2-2-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
27
11
Дахновский
77
Шарай
89
Гайдучик
25
Бандейра
20
Задерака
20
Задерака
25
Бандейра
77
Шарай
8
Кльоц
8
Кльоц
77
Шарай
11
Дахновский
2
Смиян
2
Смиян
11
Дахновский
27
99
Кампос
99
Кампос
27
Остались в запасе
Кривбасс
Верес
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Кривбасс - Верес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Вереса», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Верес»

«Кривбасс» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Кривбасс
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