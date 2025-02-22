Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Вереса», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес»