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  • «Лечче» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

«Лечче» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

21 февраля 2025, 21:35
Лечче
21.02.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
32' Л. Лукка (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Фальконе
25
Галло
24
Жилберт
18
Жан
6
Башкиротто
44
Пьерре
29
Кулибали
24
Рафья
20
Моренте
50
Пьеротти
90
Крстович
4-1-2-1-2
90
Сава
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
4
Санчес
24
Рафья
10
Бериша
10
Бериша
24
Рафья
44
Пьерре
9
Ребич
9
Ребич
44
Пьерре
20
Моренте
11
Н'Дри
11
Н'Дри
20
Моренте
50
Пьеротти
21
Карлссон
21
Карлссон
50
Пьеротти
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
31
Кристенсен
32
Эккеленкамп
29
Атта
29
Атта
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
6
Саррага
6
Саррага
4
Ловрич
4
Санчес
22
Пайеро
22
Пайеро
4
Санчес
20
Лукка
17
17
20
Лукка
Остались в запасе
Лечче
Удинезе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Лечче - Удинезе
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
8
Нарушения
15
11
Офсайды
2
2
Количество передач
374
458
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Удинезе», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Удинезе»

«Лечче» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Лечче
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