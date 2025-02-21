21.02.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-1-2-2-1
30
Фальконе
25
Галло
24
Жилберт
18
Жан
6
Башкиротто
44
Пьерре
29
Кулибали
24
Рафья
20
Моренте
50
Пьеротти
90
Крстович
4-1-2-1-2
90
Сава
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
4
Санчес
24
Рафья
10
Бериша
10
Бериша
24
Рафья
44
Пьерре
9
Ребич
9
Ребич
44
Пьерре
20
Моренте
11
Н'Дри
11
Н'Дри
20
Моренте
50
Пьеротти
21
Карлссон
21
Карлссон
50
Пьеротти
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
31
Кристенсен
32
Эккеленкамп
29
Атта
29
Атта
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
6
Саррага
6
Саррага
4
Ловрич
4
Санчес
22
Пайеро
22
Пайеро
4
Санчес
20
Лукка
17
17
20
Лукка
Остались в запасе
Лечче
Удинезе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Лечче - Удинезе
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
8
Нарушения
15
11
Офсайды
2
2
Количество передач
374
458
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Удинезе», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»