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  • «Эюпспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

«Эюпспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

21 февраля 2025, 18:50
Эюпспор
21.02.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Бешикташ
1' Т. Бингель
18' Рафа 45+2' М. Рашица 60' С. Кылыксой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эюпспор
1
Берке Эзер
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
88
Джанер Эркин
(К) ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
17
Принс Ампем
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Эюпспор
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
2
Erdem Gökçe
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
18
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
8
Эмре Акбаба
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
17
Huseyin Maldar
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
77
Elan Ricardo
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
44
Fahri Ay
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
77
Elan Ricardo
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
4-1-3-2
1
Эзер
88
Эркин
21
Рубен Везо
4
Кларо
75
Бингель
57
Кабасакал
9
Тиам
20
Каян
6
Ялчин
17
Ампем
7
Мор
3-4-1-2
34
Гюнок
5
Санук
2
Удуохай
26
Масуаку
22
Свенссон
21
Окслэд-Чемберлен
83
Фернандеш
23
Мариу
7
Рашица
27
Рафа
9
Иммобиле
88
Эркин
17
Мерас
17
Мерас
88
Эркин
57
Кабасакал
27
Степаненко
27
Степаненко
57
Кабасакал
21
Рубен Везо
7
Акбунар
7
Акбунар
21
Рубен Везо
75
Бингель
8
Акбаба
8
Акбаба
75
Бингель
17
Ампем
17
Бозок
17
Бозок
17
Ампем
21
Окслэд-Чемберлен
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
27
Рафа
48
Учан
48
Учан
27
Рафа
26
Масуаку
6
Булут
6
Булут
26
Масуаку
9
Иммобиле
90
Кылыксой
90
Кылыксой
9
Иммобиле
Остались в запасе
Эюпспор
Бешикташ
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
2
Erdem Gökçe
ЦЗ
18
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Huseyin Maldar
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
77
Elan Ricardo
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
44
Fahri Ay
ЦП
77
Elan Ricardo
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
2
Erdem Gökçe
ЦЗ
18
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Huseyin Maldar
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
77
Elan Ricardo
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
44
Fahri Ay
ЦП
77
Elan Ricardo
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Эюпспор - Бешикташ
2
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
7
Офсайды
4
6
Количество передач
384
473
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.36
2.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Эюпспор» против «Бешикташа», 25-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эюпспор» – «Бешикташ»

«Эюпспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Эюпспор
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