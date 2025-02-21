21.02.2025, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
3-3-2-2
24
Бенто
33
Аль-Фатиль
4
Ляпорт
12
Аль-Бушал
50
Кашиш
77
Брозович
6
Аль-Хассан
10
Мане
23
Яхья
7
Роналду
22
Дуран
4-1-2-2-1
1
Родак
61
Аль-Отаиб
3
Маду
70
Хатиб
4
Хендри
8
Мухтар
10
Медран
23
Вейналдум
67
Кошта
11
Витиньо
9
Экамби
50
Кашиш
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
50
Кашиш
4
Ляпорт
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
4
Ляпорт
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
67
Кошта
24
Бамсауд
24
Бамсауд
67
Кошта
61
Аль-Отаиб
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
61
Аль-Отаиб
8
Мухтар
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
8
Мухтар
11
Витиньо
10
Грей
10
Грей
11
Витиньо
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Иттифак
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттифак
1
1
3
Всего ударов по воротам
19
17
Удары в створ
10
9
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
7
Офсайды
8
1
Количество передач
487
354
Сейвы
7
8
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Иттифака», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»