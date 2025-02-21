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  • «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

21 февраля 2025, 18:50
Аль-Наср
21.02.2025, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Иттифак
47' А. Яхья 65' М. Аль-Фатиль
55' Д. Вейналдум 82' М. Аль-Фатиль (АГ) 89' Д. Вейналдум
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
4
Джек Хендри
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К) ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Иттифак
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
3-3-2-2
24
Бенто
33
Аль-Фатиль
4
Ляпорт
12
Аль-Бушал
50
Кашиш
77
Брозович
6
Аль-Хассан
10
Мане
23
Яхья
7
Роналду
22
Дуран
4-1-2-2-1
1
Родак
61
Аль-Отаиб
3
Маду
70
Хатиб
4
Хендри
8
Мухтар
10
Медран
23
Вейналдум
67
Кошта
11
Витиньо
9
Экамби
50
Кашиш
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
50
Кашиш
4
Ляпорт
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
4
Ляпорт
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
67
Кошта
24
Бамсауд
24
Бамсауд
67
Кошта
61
Аль-Отаиб
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
61
Аль-Отаиб
8
Мухтар
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
8
Мухтар
11
Витиньо
10
Грей
10
Грей
11
Витиньо
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Иттифак
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттифак
1
1
3
Всего ударов по воротам
19
17
Удары в створ
10
9
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
7
Офсайды
8
1
Количество передач
487
354
Сейвы
7
8
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
8
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Иттифака», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»

«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Наср
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