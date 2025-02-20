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  • «Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

20 февраля 2025, 21:50
Андерлехт
20.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Фенербахче
19' Л. Васкес 55' Л. Васкес
4' Ю. Эн-Несири 63' Ю. Акчичек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К) ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЦП
6
Тео Леони
АП
32
Луис Васкес
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Натан Де Кат
ЦП
42
Кейсуке Гото
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Фенербахче
39
Engin Biterge
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
44
Yigit Ekiz
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-2-1
26
Коосеманс
79
3
Хей
34
Адриэлсон
16
Н'Диайе
54
Сарделла
18
Дендокер
10
Уэрта
9
Азар
6
Леони
32
Васкес
3-2-3-2
70
Эгрибаят
26
Осайи-Самуэль
37
Шкриньяр
4
Акчичек
7
Фред
4
Амрабат
18
Костич
17
Шиманьски
10
Тадич
7
Джеко
21
Эн-Несири
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
3
Хей
14
Вертонген
14
Вертонген
3
Хей
32
Васкес
17
Де Кат
17
Де Кат
32
Васкес
10
Уэрта
10
Ангуло
10
Ангуло
10
Уэрта
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
10
Тадич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Тадич
21
Эн-Несири
94
Талиска
94
Талиска
21
Эн-Несири
7
Джеко
23
Тосун
23
Тосун
7
Джеко
Остались в запасе
Андерлехт
Фенербахче
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
42
Кейсуке Гото
ЦФ
39
Engin Biterge
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
81
Sukur Tograk
ЦП
44
Yigit Ekiz
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
42
Кейсуке Гото
ЦФ
Остались в запасе
39
Engin Biterge
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
81
Sukur Tograk
ЦП
44
Yigit Ekiz
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Андерлехт - Фенербахче
1
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
12
Офсайды
1
0
Количество передач
570
426
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.26
1.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Андерлехт» против «Фенербахче», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт»«Фенербахче»

«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче Андерлехт
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