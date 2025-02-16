16.02.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-2-2-1-2
16
Горжелен
6
Мванга
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
28
Зуауи
77
Него
8
Кехта
14
Диавара
22
Сумаре
7
Жужу
19
Хассан
3-3-1-3
1
Булка
3
Бар
4
Данте
15
Бомбито
92
Клосс
7
Сантамария
2
Абди
23
Луше
9
Лаборд
50
Чо
29
Гессан
8
Кехта
12
Пембеле
12
Пембеле
8
Кехта
14
Диавара
30
Ндиайе
30
Ндиайе
14
Диавара
19
Хассан
24
Айю
24
Айю
19
Хассан
7
Жужу
9
Хаусни
9
Хаусни
7
Жужу
50
Чо
13
Росарио
13
Росарио
50
Чо
23
Луше
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
23
Луше
2
Абди
10
Диоп
10
Диоп
2
Абди
9
Лаборд
27
Бога
27
Бога
9
Лаборд
Остались в запасе
Гавр
Ницца
16
Артюр Десма
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
19
Yann Kitala
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
19
Yann Kitala
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Гавр - Ницца
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
16
Офсайды
2
3
Количество передач
445
467
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.64
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Ниццы», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»