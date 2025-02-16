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  • «Гавр» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Гавр» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 18:05
Гавр
16.02.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 3
Завершен
Ницца
28' Я. Кехта
16' Г. Лаборд 18' Э. Юте-Кинкуэ (АГ) 90+4' С. Диоп
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
8
Яссин Кехта
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
23
Том Луше
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Алуа Конфа
ОП
19
Yann Kitala
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
33
Hernani Vaz
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Горжелен
6
Мванга
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
28
Зуауи
77
Него
8
Кехта
14
Диавара
22
Сумаре
7
Жужу
19
Хассан
3-3-1-3
1
Булка
3
Бар
4
Данте
15
Бомбито
92
Клосс
7
Сантамария
2
Абди
23
Луше
9
Лаборд
50
Чо
29
Гессан
8
Кехта
12
Пембеле
12
Пембеле
8
Кехта
14
Диавара
30
Ндиайе
30
Ндиайе
14
Диавара
19
Хассан
24
Айю
24
Айю
19
Хассан
7
Жужу
9
Хаусни
9
Хаусни
7
Жужу
50
Чо
13
Росарио
13
Росарио
50
Чо
23
Луше
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
23
Луше
2
Абди
10
Диоп
10
Диоп
2
Абди
9
Лаборд
27
Бога
27
Бога
9
Лаборд
Остались в запасе
Гавр
Ницца
16
Артюр Десма
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
19
Yann Kitala
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
19
Yann Kitala
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Гавр - Ницца
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
16
Офсайды
2
3
Количество передач
445
467
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.64
0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Ниццы», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Ницца»

«Гавр» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Гавр
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