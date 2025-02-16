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  • «Монца» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Монца» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 15:50
Монца
16.02.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Лечче
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
26
Патрик Чиурриа
(К) ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Медон Бериша
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
4-1-1-2-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
4
Иццо
2
Карбони
33
Д'Амброзио
82
Урбански
42
Бьянко
13
Перейра
26
Чиурриа
35
Ганвула
47
Мота
4-1-2-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
24
Жилберт
18
Жан
25
Галло
44
Пьерре
21
Хельгасон
29
Кулибали
50
Пьеротти
20
Моренте
90
Крстович
33
Д'Амброзио
3
Брорссон
3
Брорссон
33
Д'Амброзио
26
Чиурриа
18
Дзероли
18
Дзероли
26
Чиурриа
47
Мота
10
Капрари
10
Капрари
47
Мота
35
Ганвула
17
Кейта
17
Кейта
35
Ганвула
44
Пьерре
20
Рамадани
20
Рамадани
44
Пьерре
21
Хельгасон
9
Ребич
9
Ребич
21
Хельгасон
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
Остались в запасе
Монца
Лечче
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Монца - Лечче
2
2
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
18
Офсайды
2
0
Количество передач
486
376
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Лечче», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Лечче»

«Монца» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Монца
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