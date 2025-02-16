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  • «Эспаньол» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Эспаньол» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 14:50
Эспаньол
16.02.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
62' Р. Фернандес
77' О. Сансет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
48
Эндика Бухан
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Фернандес
4-2-2-2
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
6
Прадос
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
21
Саннади
9
Уильямс
4
Гонсалес
20
Калеро
20
Калеро
4
Гонсалес
10
Лосано
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Лосано
7
Пуадо
11
Милья
11
Милья
7
Пуадо
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
9
Фернандес
9
Велис
9
Велис
9
Фернандес
5
Альварес
4
Паредес
4
Паредес
5
Альварес
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
48
Эндика Бухан
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
48
Эндика Бухан
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
1
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
8
Офсайды
3
1
Количество передач
294
463
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Атлетика», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Атлетик»

«Эспаньол» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Эспаньол
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