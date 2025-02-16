16.02.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Фернандес
4-2-2-2
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
6
Прадос
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
21
Саннади
9
Уильямс
4
Гонсалес
20
Калеро
20
Калеро
4
Гонсалес
10
Лосано
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Лосано
7
Пуадо
11
Милья
11
Милья
7
Пуадо
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
9
Фернандес
9
Велис
9
Велис
9
Фернандес
5
Альварес
4
Паредес
4
Паредес
5
Альварес
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
48
Эндика Бухан
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
48
Эндика Бухан
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
1
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
8
Офсайды
3
1
Количество передач
294
463
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Атлетика», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»