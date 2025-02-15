Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Унион» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Унион» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 16:20
Унион
15.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
63' А. Илич (П)
10' Л. Ульрих 26' Т. Кляйнденст
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К) ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Унион
1
Александер Шволов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Марин Любичич
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Реннов
5
Дехи
37
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
19
Хаберер
24
Сков
21
Скарке
11
Чон
29
Илич
17
Холлербах
4-1-1-3-1
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
11
Н'Гуму
7
Штегер
25
Хак
11
Кляйнденст
24
Сков
15
Роте
15
Роте
24
Сков
21
Скарке
14
Кверфельд
14
Кверфельд
21
Скарке
19
Хаберер
8
Бенеш
8
Бенеш
19
Хаберер
11
Чон
27
Любичич
27
Любичич
11
Чон
29
Илич
9
Пртаджин
9
Пртаджин
29
Илич
1
Николас
1
Омлин
1
Омлин
1
Николас
11
Н'Гуму
5
Фридрих
5
Фридрих
11
Н'Гуму
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
25
Хак
10
Нойхаус
10
Нойхаус
25
Хак
7
Штегер
70
Чванчара
70
Чванчара
7
Штегер
Остались в запасе
Унион
Боруссия М
1
Александер Шволов
ВР
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
14
Алассан Плеа
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
14
Алассан Плеа
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Унион - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
8
Офсайды
4
0
Количество передач
467
468
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.13
2.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Боруссии» М, 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Боруссия» И

«Унион» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Унион
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+