15.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
3-1-1-3-2
1
Реннов
5
Дехи
37
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
19
Хаберер
24
Сков
21
Скарке
11
Чон
29
Илич
17
Холлербах
4-1-1-3-1
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
11
Н'Гуму
7
Штегер
25
Хак
11
Кляйнденст
24
Сков
15
Роте
15
Роте
24
Сков
21
Скарке
14
Кверфельд
14
Кверфельд
21
Скарке
19
Хаберер
8
Бенеш
8
Бенеш
19
Хаберер
11
Чон
27
Любичич
27
Любичич
11
Чон
29
Илич
9
Пртаджин
9
Пртаджин
29
Илич
1
Николас
1
Омлин
1
Омлин
1
Николас
11
Н'Гуму
5
Фридрих
5
Фридрих
11
Н'Гуму
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
25
Хак
10
Нойхаус
10
Нойхаус
25
Хак
7
Штегер
70
Чванчара
70
Чванчара
7
Штегер
Остались в запасе
Унион
Боруссия М
1
Александер Шволов
ВР
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
14
Алассан Плеа
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
14
Алассан Плеа
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Унион - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
8
Офсайды
4
0
Количество передач
467
468
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.13
2.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Боруссии» М, 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»