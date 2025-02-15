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  • «Леганес» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Леганес» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 14:50
Леганес
15.02.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 3
Завершен
Алавес
10' Д. Раба (П) 37' Д. Раба (П) 88' М. Эль-Хаддади
25' Кике 50' Х. Хордан (П) 68' Х. Хордан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Алавес
1
Антонио Сивера
(К) ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
15
Эрнандес
55
Гонсалес
22
Настасич
2
Альтимира
13
Тапиа
8
Сиссе
5
Брашанац
19
Крус
19
Раба
9
Гарсия
4-4-1-1
1
Сивера
14
Теналья
24
Диарра
5
Абкар
3
Санчес
6
Гевара
18
Гуриди
10
Аленья
8
Бланко
7
Висенте
19
Кике
15
Эрнандес
14
Чикко
14
Чикко
15
Эрнандес
5
Брашанац
14
Родригес
14
Родригес
5
Брашанац
19
Крус
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Крус
13
Тапиа
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
13
Тапиа
8
Сиссе
11
Дюк
11
Дюк
8
Сиссе
3
Санчес
15
Моуриньо
15
Моуриньо
3
Санчес
19
Кике
23
Бенавидес
23
Бенавидес
19
Кике
6
Гевара
19
Хордан
19
Хордан
6
Гевара
18
Гуриди
11
Мартинес
11
Мартинес
18
Гуриди
Остались в запасе
Леганес
Алавес
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Леганес - Алавес
4
1
5
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
18
15
Офсайды
3
0
Количество передач
284
394
Сейвы
4
0
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Алавес», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Алавес»

«Леганес» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Леганес
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