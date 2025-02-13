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  • «Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 19:35
Фенербахче
13.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Андерлехт
11' Д. Тадич 42' Э. Джеко 57' Ю. Эн-Несири 57' Ю. Эн-Несири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
7
Фред
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К) ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Сезар Уэрта
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
6
Тео Леони
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
39
Engin Biterge
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
94
Талиска
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
3-2-3-2
70
Эгрибаят
37
Шкриньяр
4
Акчичек
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
4
Амрабат
18
Костич
17
Шиманьски
10
Тадич
21
Эн-Несири
7
Джеко
4-3-1-2
26
Коосеманс
54
Сарделла
34
Адриэлсон
3
Хей
6
Аугустинссон
10
Уэрта
83
Дегреф
18
Дендокер
6
Леони
32
Васкес
29
Стройкенс
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
10
Тадич
8
Яндас
8
Яндас
10
Тадич
7
Джеко
94
Талиска
94
Талиска
7
Джеко
21
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
21
Эн-Несири
10
Уэрта
23
Эдози
23
Эдози
10
Уэрта
29
Стройкенс
9
Азар
9
Азар
29
Стройкенс
32
Васкес
9
Дольберг
9
Дольберг
32
Васкес
83
Дегреф
10
Ангуло
10
Ангуло
83
Дегреф
Остались в запасе
Фенербахче
Андерлехт
54
Эртугрул Четин
ВР
39
Engin Biterge
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
39
Engin Biterge
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Фенербахче - Андерлехт
2
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
11
Офсайды
4
0
Количество передач
462
507
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Андерлехта», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Андерлехт»

«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Андерлехт Фенербахче
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