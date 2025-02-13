13.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-2-3-2
70
Эгрибаят
37
Шкриньяр
4
Акчичек
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
4
Амрабат
18
Костич
17
Шиманьски
10
Тадич
21
Эн-Несири
7
Джеко
4-3-1-2
26
Коосеманс
54
Сарделла
34
Адриэлсон
3
Хей
6
Аугустинссон
10
Уэрта
83
Дегреф
18
Дендокер
6
Леони
32
Васкес
29
Стройкенс
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
10
Тадич
8
Яндас
8
Яндас
10
Тадич
7
Джеко
94
Талиска
94
Талиска
7
Джеко
21
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
21
Эн-Несири
10
Уэрта
23
Эдози
23
Эдози
10
Уэрта
29
Стройкенс
9
Азар
9
Азар
29
Стройкенс
32
Васкес
9
Дольберг
9
Дольберг
32
Васкес
83
Дегреф
10
Ангуло
10
Ангуло
83
Дегреф
Остались в запасе
Фенербахче
Андерлехт
54
Эртугрул Четин
ВР
39
Engin Biterge
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
39
Engin Biterge
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Фенербахче - Андерлехт
2
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
11
Офсайды
4
0
Количество передач
462
507
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Андерлехта», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Андерлехт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»