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  • «Мальорка» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2025

«Мальорка» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2025

10 февраля 2025, 21:50
Мальорка
10.02.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
81' В. Мурики (П)
90+4' Э. Бойомо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
28
Ян Салас
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Грейф
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
11
Кошта
8
Маскарель
23
Наварро
10
Дардер
14
Родригес
19
Мурики
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
22
Бойомо
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
14
Гарсия
17
Будимир
14
Родригес
3
Копете
3
Копете
14
Родригес
10
Дардер
29
Асано
29
Асано
10
Дардер
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
15
Сарагоса
23
Бретонес
23
Бретонес
15
Сарагоса
3
Крус
16
Гомес
16
Гомес
3
Крус
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
7
Монкайола
11
Арнайц
11
Арнайц
7
Монкайола
Остались в запасе
Мальорка
Осасуна
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Мальорка - Осасуна
1
4
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
11
Нарушения
7
11
Офсайды
3
0
Количество передач
345
396
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Осасуны», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Осасуна»

«Мальорка» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Мальорка
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